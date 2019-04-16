Стало известно, чего больше всего ожидают украинцы от будущего президента

Около трети украинцев ожидают от будущего президента снижения тарифов, снятия неприкосновенности и ускорения расследования коррупционных преступлений.

От будущего главы государства около трети украинцев ожидают снижения тарифов, снятия неприкосновенности с депутатов, судей и президента, а также ускорения расследования резонансных коррупционных преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные Киевским международным институтом социологии результаты опроса, проведенного 9-14 апреля.

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По словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, на вопрос «Что из перечисленного следующий президент должен сделать в свои первые 100 дней?» ответы респондентов распределились следующим образом: 39,1% украинцев считают, что президент должен снизить тарифы на коммунальные услуги, 35,5% - подать законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента, 32,4% - начать или ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений, 23,3% - начать переговоры с Россией, 18,4% - снизить зарплату топ-чиновникам, 16,4% - начать переговоры с Европейским Союзом и США по Донбассу и Крыму, 9,4% - ускорить расследование преступлений против Майдана, 8% - инициировать изменение системы парламентских выборов - отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками, 5,5% - выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента, 5,2% - инициировать перезапуск антикоррупционных органов (Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры), 4,6% - арестовать российские активы в Украине, 4,2% - внести законопроект о референдуме в Украине, 3,3% - начать переговоры о вступлении в ЕС.

Опрос проводился в период с 9 по 14 апреля среди 2004 респондентов в возрасте от 18 и старше. Статистическая погрешность составляет 3,3%.