Саакашвили: Если не будет оружия для Украины, то не будет и страны, в которой надо проводить реформы

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената, он заявил, что Украине крайне необходимы вооружения вроде противотанковых, чтобы остановить наступление России, передает Радио Свобода.

"Если этого оружия не будет, то не будет и страны, в которой надо проводить реформы", - предупредил Саакашвили.

Он отверг аргумент, что США должны были бы согласовать эту позицию с европейцами, напомнив, что Германия вряд ли согласится на предоставление оружия Украине.

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По словам Саакашвили, Россия может захватить новые территории на востоке и юге Украины и пытаться дестабилизировать власть в Киеве.

Это уже не первое его выступление в США на поддержку предоставления Украине летального оружия. Саакашвили сам руководил Грузией во время нападения России на его страну 2008 года.

США оказывают Украине определенную нелетальное военную помощь; Белый дом говорит, что рассмотрение возможности предоставить Украине также летальные вооружение все еще продолжается. Тем временем в Европейском союзе большинство стран официально выступает против такой возможности, хотя некоторые уже тоже начали пересматривать такую свою позицию.