Журналисты уличили липецкую фабрику Порошенко в уплате налогов в бюджет РФ

Неработающая фабрика по-прежнему платит налоги в российский бюджет.

Филиал кондитерской фабрики Roshen в Липецке, принадлежащей президенту Петру Порошенко, вынужден выплачивать налоги в бюджет Российской Федерации.

Об этом говорится в журналистском расследовании издания "Настоящее время".

В материале говорится о том, что в данный момент фабрика законсервирована, однако, по словам директора "Рошен" Олега Москалевского, корпорация по-прежнему платит налоги в российский бюджет.

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"В России есть налог на недвижимость. И от него невозможно уйти. Если вы не платите – вас объявляют банкротом", - утверждает он.

Данную информацию подтвердила и бухгалтер липецкой фабрики Татьяна Пожидаева.

"Отчеты никто не отменял", - добавила бухгалтер.

Также сообщается, что в 2017 году убыток "Рошен" в Липецке составил более 311 миллионов рублей (4,5 миллиона долларов). Главный офис корпорации остановил финансирование компании.

Кроме того, имущество липецкого Roshen арестовано из-за претензий налоговиков. В СК РФ утверждают, что в 2012 году компания противозаконным образом не уплатила налог на добавленную стоимость на сумму в 180 миллионов рублей во время строительства второй кондитерской площадки.

В следствии считают, что стоимость объекта была необоснованно завышена, а в налоговые органы представили недостоверные документы.

Впрочем, в Roshen говорят о выплате ущерба в размере 181 миллиона рублей еще в 2016 году.