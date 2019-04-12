В РФ объявили в розыск экс-министра обороны Украины

В декабре 2017 года в России возбудили уголовное дело против экс-министра обороны Украины.

Следственный комитет РФ объявил в международный розыск экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за "призывы к терроризму".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

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"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Анатолия Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет).

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2017 года Гриценко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что между Украиной и Россией ведется война, которая выражается в убийствах, совершаемых в Киеве. По словам Гриценко, гибель экс-разведчика Минобороны Украины Максима Шаповала и полковника контрразведки СБУ Юрия Возного – не первое "показательное и наглое убийство украинских офицеров". "Если это на самом деле война, а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве", – сказал Гриценко.

В декабре 2017 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Гриценко за "призывы к осуществлению терактов" в России.