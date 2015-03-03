У скандального судьи Оберемко отобрали разрешение на оружие

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"По приказу министра МВД Арсена Авакова, в скором времени уже бывшего судьи Макаровского районного суда аннулированы разрешения на охотничье оружие и травматический пистолет "Макарова", которым он угрожал застрелить работника ГАИ", - написал Геращенко.

По словам нардепа, у судьи изъяли все оружие, вместе с разрешительными документами.

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"Оберемко сидит с напускной уверенностью на том, что у нормальных людей называется лицом, демонстрируя уверенность в завтрашнем дне.

Зря это он так. Надо бы лучше покаяться. Облегчить душу.

Поручил помощникам анализировать решение судьи Оберемко на предмет принятия им заведомо незаконных решений.

Может еще на вторую статью уголовного кодекса материал найдется", - написал Антон Геращенко.