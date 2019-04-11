Перерегистрируйся, а то не проголосуешь

Вот уже несколько дней украинцы, которые, по различным причинам, проживают не по месту своей прописки, могут временно изменить место голосования без смены избирательного адреса для голосования во втором туре президентских выборов. Процедура предполагает, что подавать такое заявление необходимо перед каждым голосованием.

Как и накануне первого тура, сейчас для этого необходимо обратиться с паспортом и заявлением в ближайший отдел ведения Госреестра избирателей. В Киеве таких десять – по одному в каждом районе города. И у каждого из них выстраиваются громадные очереди.

Необходимо обратиться с паспортом и заявлением в ближайший отдел ведения Госреестра избирателей

Это и не удивительно, ведь если накануне первого тура выборов на смену места голосования отводилось почти три месяца, а очереди появились в последнюю неделю, то сейчас этот срок значительно сократился. Сделать это избиратель может с 7 по 15 апреля.

В один из таких отделов, в Соломенской РГА, где в прошлый раз была самая плачевная ситуация и люди проводили в очередях по 7 часов, в первый день перерегистрации перед вторым туром президентских выборов обратилась и я…

Должна сказать, что такого наплыва людей и такого рвения получить возможность отдать свой голос я в своей жизни еще не видела. А самоорганизация желающих проголосовать порадовала. Например, если раньше люди занимали живую очередь, но, после многочасового ожидания не выдерживали и уходили, сейчас вместе с очередью появился список, в который записывались не только присутствующие. Как правило, один реальный человек вписывал по 2-3 фамилии своих родственников, которые потом подтягивались забирать документы.

Один реальный человек вписывал по 2-3 фамилии своих родственников, которые потом подтягивались забирать документы

Наученная предыдущим горьким опытом, занимать очередь я пришла пораньше, к 8 утра. Но уже в это время была в этом чудо-списке двадцать первой. Позже выяснилось, что, дабы записаться в первую десятку, приходить к зданию РГА следовало к 6 утра.

К открытию отдела Госреестра в 9 утра, список уже «раздулся» до 82 человек и продолжал расти стахановскими темпами. Еще через час у меня приняли заявление на обработку данных. А очередь уже перевалила за две сотни человек. Избежать многочасового ожидания могли лишь женщины с детьми, в том числе с грудничками, которых толпа спокойно пропускала. А вот пенсионерам не повезло – они ожидали возможности подать документы для смены места голосования, как все, без поблажек и «льгот».

Что касается работников РГА, то одна из сотрудниц Госреестра время от времени выходила к людям, сверяла и собирала пачки заполненных заявлений, отодвигала очередь, нависающую на дверь, делила коридор из людей надвое – на тех, кто подает документы и тех, кто уже получает, а также «назначала» человека, «ответственного» за список. Все это предпринималось, чтобы ускорить процесс. Но конфликтов избежать не удалось.

Мне «повезло». Сменить место голосования удалось «всего» за четыре часа

На второй час ожидания толпа начала роптать. В основном, потому, что сотрудники Госреестра, набрав пачки заявлений, выдавали их пофамильно и в хаотичном порядке. То есть те, кто находился в конце или в середине очереди, могли получить свои документы быстрее, чем те, кто подавался первым...

Мне «повезло». Сменить место голосования удалось «всего» за четыре часа. И это в первый же день, когда открылась такая возможность! Полагаю, что в последующие дни ситуация вряд ли кардинально изменилась. Успокаивает только, что парламентские выборы только осенью. И для прохождения очередного круга ада перерегистрации еще останется время.

Анастасия Кучкина