У Порошенко говорят, что президент и Зеленский собрались в Париж к Макрону

12 апреля Порошенко осуществит визит в Германию, где состоятся переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Оба кандидата в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко намерены посетить Париж для проведения отдельных встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев сказал на брифинге.

«Как ни странно, но мне известно, что Зеленский поедет к Макрону. Объясню почему, потому что по дипломатическим каналам французы координировались в этом вопросе с украинской стороной», - заявил он.

Спикер штаба добавил, что позиция Порошенко заключается в том, что «Зеленскому было бы полезно слезть со сценических подмостков и немножко окунуться в мир реальной политики, в том числе и международной, и начать получать хоть какой-то опыт».

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Также Медведев заверил, что независимо от того, какие будут результаты президентских выборов, очевидно, что команда Зеленского пойдет на парламентские выборы.

«Мне известно о том, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже, где будет встречаться с Макроном. В тот же день в Париже, насколько мне известно, должен быть и Петр Порошенко, и тоже будет встречаться с Макроном», - сообщил он.

Также Медведев напомнил, что 12 апреля Порошенко осуществит визит в Германию, где состоятся его переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.