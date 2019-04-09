Представитель "Зе!Команды" Юраш прокомментировал нападение на него депутата Барны

Святослав Юраш убежден, что народные депутаты не имеют права вести себя подобным образом.

Представитель "Зе!Команды" Святослав Юраш прокомментировал нападение на него народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Степана Барны.

В комментарии УНИАН Юраш убежден, что народные депутаты не имеют права вести себя таким образом.

"Мы общались с госпожой Даниленко, которая вела эфир, в гримерной. Господин Барна, который не был на программе, ворвался в студию, бросился ко мне, принялся мне угрожать, взялся кричать, чтобы я не говорил о главнокомандующем и Иловайске. Затем, когда его уже отводила охрана канала и полицейский, он решил меня схватить еще больше за шею, рвануть мою рубашку, и затем с обменом «комплиментами» мы и разошлись, как говорится", - сказал Юраш.

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По его словам, в программе Зеленского предусмотрены шаги, чтобы такие "народные избранники не думали, что они могут за другие мнения врываться и кому-то угрожать".

"Господин Барна не первый раз этим занимается ... Я очень надеюсь, что его избиратели не любят самоволие народного избранника", - добавил Юраш.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля в здании телеканала Zik после эфира программы, на которой обсуждались второй тур выборов президента Украины и предстоящие дебаты между кандидатами на этот пост, Барна набросился на Юраша.

Когда Юраш шел в гримерку, его встретил Барна. При этом депутат не был приглашен на эфир, а специально приехал на телеканал, услышав заявления представителя "Зе!Команды".

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что депутат схватил Юраша за горло и несколько раз потряс, порвав рубашку. В конфликт вмешалась охрана телеканала, прекратила схватку и вывела скандального депутата из помещения.

Барна не первый раз попадает в скандальные ситуации. Самый известный скандал с его участием произошел в декабре 2015 года, когда он пытался вынести с трибуны Верховной Рады тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка.

В октябре прошлого года Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова в кулуарах Верховной Рады. Реакцию депутата вызвал вопрос журналиста о кнопкодавстве.

В декабре прошлого года Олег Барна в эфире парламентского телеканала "Рада" подрался с депутатом от ВО "Свобода" Юрием Левченко.