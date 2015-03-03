В заседании Рады объявлен перерыв на 15 минут для консультаций

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Гройсман пригласил председателей фракций к себе для консультаций.

Как известно, парламент не поддержал в первом чтении правительственный законопроект относительно валютного регулирования и валютного контроля. За законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте” (№ 2265) проголосовали лишь 162 народных депутата.

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После этого в сессионном зале возникла дискуссия. Депутатов от партии «Блок Петра Порошкенка» коллеги по коалиции начали обвинять в том, что они не поддерживают необходимые для стабилизации валютного рынка законопроекты. Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что если парламент не вернется к рассмотрению данного законопроекта, то его фракция заблокирует трибуну парламента.

После короткой дискуссии в сессионном зале Гройсман объявил перерыв.

Ранее УНИАН сообщал, что ВР приняла закон о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности.