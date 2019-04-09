Порошенко выступил за закон об импичменте

По словам президента, в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности обсуждать законопроект об импичменте президента и выступает за его принятие в «компромиссной» редакции.

Об этом Порошенко сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

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«Я твердо убежден, что этот закон (об импичменте - УНИАН) нужен, так же, как и закон о временных следственных комиссиях. Я абсолютно уверен, что в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу и этот закон надо принимать, как ответственность президента в случае нарушения им Конституции и совершения преступления», - заявил он.

Порошенко выразил готовность обсудить соответствующий законопроект и «принимать (в ВР - УНИАН) объективную, сбалансированную, компромиссную версию».

«После принятия Конституции в 96-м году 23 года мы даже не приблизились к этому закону, и я первый президент, который готов вести дискуссию по этому поводу», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля.