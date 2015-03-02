Депутаты решили работать, пока не рассмотрят все вопросы повестки дня

Верховная Рада Украины решила работать до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение внес председатель ВР Владимир Гройсман. Читайте такжеСегодня Рада не планирует рассматривать вопрос отставки Гонтаревой За это предложение проголосовали 292 народных депутата из 346, зарегистрированных в сессионном зале.

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