Столтенберг объяснил, почему РФ не отказывается вести диалог с НАТО по Украине

Единство стран НАТО позволяет вести диалог с Россией относительно Украины. Об этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции в Вашингтоне в рамках заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО по случаю 70-летия создания Альянса.

Читайте такжеСтраны НАТО согласовали меры по усилению безопасности в Черном море

Он подчеркнул, что НАТО и все союзники не видят противоречий между подходом сдерживания и обороны в сочетании с диалогом с Россией.

"Мы решительно верим, что пока остаемся сильными, пока остаемся объединенными, пока будем способны адаптироваться к действиям все более упорной России, чтобы отвечать на эти действия, то можем вести диалог", - заявил Столтенберг.

"Итак, одна из главных причин, почему мы сейчас можем вести диалог с Россией (поскольку мы это делаем по многим вопросам: относительно снижения рисков, контроля над вооружениями, Украины и т.д.) именно заключается в том, что мы объединены и мы продемонстрировали повышение готовности наших сил, усиление военного присутствия в восточной части Альянса", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, это двуединый подход: сдерживание и оборона, а также диалог.

«И мы продолжим придерживаться этого двуединого подхода. Это было решительно поддержано всеми союзниками на заседании (Североатлантического совета НАТО), которое только что завершилось», - заявил он.