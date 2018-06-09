Вехи недели. Смещение акцентов, юбилей премьера и кремлевский сюрреализм

Начну традиционный обзор со смерти Михаила Чечетова. Бывший управляющий голосованием самой крупной в истории украинского парламентаризма фракции выпал из окна собственной квартиры в ночь с пятницы та субботу. Практически через несколько часов после интервью генерального прокурора Виктора Шокина, анонсировавшего новые обвинения против бывшего парламентария. Правоохранительные органы предполагают, что это самоубийство, недостатков в слухах и версиях не будет. Вероятно, суды менее охотно начнут выпускать фигурантов резонансных околополитических уголовных дел под залог до суда, а если еще и будут арестованы трое судей Печерского суда, к которым есть вопросы у Генеральной прокуратуры, то в деле осуществления правосудия наметятся первые изменения.

Однако это возможно в будущем, пока же никто не снимает для Украины с повестки дня задачу выживания. Перемирие на Донбассе в целом соблюдается, но украинские позиции все равно боевики обстреливают. Отвод тяжелых вооружений проходит под аккомпанемент обещаний в случае необходимости вернуть их на позиции в течении нескольких часов. Речь об обмене пленных по принципу «всех на всех» пока не идет, как и о политическом диалоге относительно статуса «отдельных районов Донбасса». Зато практически вся страна увидела, как можно качнуть ситуацию в больших городах через скачки валютного курса и потребительскую панику в супермаркетах. Полагаю, здесь не обошлось без умелого направления народной обеспокоенности в нужное русло, так что наступившая весна для украинской власти однозначно будет тревожной. У гибридной войны, как известно, свои законы, и полностью привыкнуть к ее ходу невозможно. Остается только согласиться с Петром Порошенко, утверждающим, что угроза с востока будет сохраняться еще долго.

С заметным напряжением ведет себя Арсений Яценюк. Казалось бы, у премьера, удержавшегося на протяжении года в своем кресле, достаточно поводов для радости, но Арсений Петрович предпочитает победным реляциям терапевтические интонации в диалоге с гражданами. С одной стороны, политическое решение о выделении МВФ-ом кредита Украине принято, с другой – западные партнеры требуют проводить реформы, реальные и ощутимые, с которыми пока у правительства напряженка. А тут еще вчерашняя союзница Юлия Тимошенко начала демонстрацию готовности выступить в качестве спасительницы Отечества с критики следования пожеланиям Фонда, словно сама в премьерском кресле была воплощением независимости от международных финансовых институтов. Прибавила головной боли лидеру «Народного фронта» и инициатива однопартийца Константина Матейченко, предлагающего наказывать за критику власти. Кстати, по количеству мягко говоря неоднозначных законопроектов нынешний парламентский созыв уже получил пальму первенства. Стоит ли удивляться, что переговоры о принятии непопулярных, но необходимых стране решений напоминают дешевую оперетку с предсказуемым финалом.

За ситуацией в Москве пристально следят в Кремле, при этом не забывая устами Дмитрия Пескова зондировать ситуацию в отношениях со США, предлагая «ренессанс отношений» в обмен на учет интересов России. Вашингтон предпочел сделать вид, будто не расслышал сигнала в эфире CNN.

Расстрел Бориса Немцова неподалеку от стен Кремля практически не всколыхнул Россию, хотя на траурное шествие в память об оппозиционном политике вышли десятки тысяч людей. Поражает обилие пропагандистских версий и оперативно взятый «украинский след», а задержание украинского нардепа Алексея Гончаренко в ходе траурного шествия выглядит как отвлекающий маневр.

Сложно не согласиться с Леонидом Кучмой, утверждающим, что Путин шантажирует Украину, требуя от нее безоговорочной капитуляции. На минувшей неделе в ход пошли «газовые аргументы», но в Кремле, похоже, не сверяют свои действия с календарем и прогнозом погоды, поскольку весна уже наступила. И сколько бы Владимир Путин не возмущался «геноцидом» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Украине нужно думать больше о следующем отопительном сезоне и реальном энергосбережении.

Евгений Магда