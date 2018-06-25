Зачем Россия плодит мифы относительно НАТО?

Представить Российскую империю на протяжении последних четырех веков без постоянного мифотворчества прошлого и настоящего, наверное, невозможно. Главными заказчиками мифов была и остается абсолютистская власть. Мифотворчество является обязательной составляющей частью, которая обеспечивала и обеспечивает сейчас легитимизацию власти российских правителей и их действий. При этом, будучи заказчиками этих мифов, они достаточно часто сами становились их потребителями и заложниками. Вспоминается известная история со Сталиным, который после просмотра в 1949 году, еще до выхода на экраны страны, киноленты “Кубанские казаки”, искренне, даже с определенным удивлением заметил, что, оказывается, неплохо живут крестьяне. И это на Кубани, где прокатился ужасный, разрушительный каток войны и где в начале тридцатых, а затем именно в 1947–1948 годах свирепствовал Голодомор, в значительной мере искусственно созданный тем самым Сталиным.

Без постоянного мифотворчества трудно представить и сегодняшний день России. После определенного времени разрушения мифов во время горбачевской “перестройки” и ельцинского руководства страной на Россию обвалилась новая всепоглощающая волна мифов. Достаточно посмотреть на тот вал кино и телелент, которые десятками, если не сотнями штампуются в России, почитать статьи в газетах, журналах и Интернет-изданиях, – чтобы не оставалось никакого сомнения, до какой степени новые и перелицованные старые мифы заполонили Россию. При том, что эти мифы рассчитаны на рядовых жителей России и русскоязычных граждан стран бывшего Советского Союза, создается впечатление, что их заложниками все больше становятся сами кремлевские власть предержащие.

Одним из таких примеров можно назвать мифы относительно НАТО. Так, в среде российских политологов, журналистов, политиков и государственных служащих всех уровней, не говоря уже об обычных обывателях, господствует искреннее убеждение об угрозе НАТО, мол, альянс принимая новых членов из числа стран бывшего соцлагеря, приближается к границам с целью нападения на Россию. Хотя, если учесть размеры ракетно-ядерного потенциала России, подобное нападение было бы откровенным безумием. России будет достаточно просто взорвать все свои ядерные боезаряды (а их несколько тысяч – с разрушительной силой в десятки тысяч Хиросим каждая) прямо в местах их расположения, чтобы не то что о Европе, но и обо всей планете Земля можно было забыть, если не навсегда, то на ближайшую тысячу лет. Тем, кто выживет после ядерного Армагедона, останется одна возможность: стучаться в небесную канцелярию с просьбой подыскать другую планету – Homo non-sapiens.

Единственная реальная угроза для России заключается в том, что страны, которые становятся членами НАТО, уже навсегда пересекают точку невозвращения в том, что касается влияния на них со стороны России. Именно потеря влияния России, которая во многом остается имперским государством, на своих соседей является главной причиной столь мощной пропагандистской кампании, направленной на формирование образа врага в лице НАТО не только в России, но и в Украине.

Еще один миф, распространенный среди политической элиты России, заключается в том, что, мол, в Украине большинство рядовых граждан выступают против вступления в НАТО, а большинство политической элиты – как раз “за”. Не буду спорить по поводу нежелания украинских граждан идти в НАТО. Это действительно так. Хотя главными причинами этого является, во-первых, господство России в украинском информационном пространстве, а, во-вторых: то, что в действительности абсолютное большинство сегодняшней политической элиты Украины тоже не желает вступления страны в НАТО.

Что собой являет наша элита? Практически вся она связана с большим и средним украинским бизнесом, который сформировался по большей части за счет разграбления государственной собственности во времена президентства Кучмы. Большинство украинской политической элиты – это миллионеры, которые “заработали” свои состояния за счет государственной собственности, полученной за взятки, которые раздавались государственным чиновникам всех рангов, включая сотрудников Кабинета Министров, министерств и ведомств, прокуроров, судей и тому подобное. И наименьшим преступлением, по крайней мере в глазах нашей политической элиты, которое давало возможность сформировать многомиллионные состояния, было обычное уклонение от уплаты налогов. Вся эта политэлита не имела другого опыта управления государством, чем тот, который предоставлял возможность по получении властных полномочий грабить государство. И понятно, что ничего другого эта элита не хочет. Вспомним, например, одного бывшего активного эсдека, перебежавшего в Партию регионов, который все свои состояния заработал за счет приближенности к властным кабинетам. При этом, будучи народным депутатом, оформлял полученные от государства за бесценок активы на свою маму, которая в свои далеко за семьдесят, оказывается, стала крутой бизнесменшей. Можно ли представить, чтобы этот депутат хотел вступления в НАТО, где обязательным условием членства является жесткая борьба с коррупцией, строжайший государственный контроль за доходами и расходами всех госслужащих, независимость и профессиональность судей и стражей порядка? Понятно, что он абсолютно искренне ни в какое НАТО не хочет.

Или взглянем еще на одного “выдающегося” политического деятеля, который потратил огромные средства на последних выборах, чтобы убедить, что он очень нужен стране. До того он прославился тем, что был пойман на плагиате, то есть на краже. Он просто списал и присвоил себе чужую работу. В любой стране НАТО такой ученый был бы лишен всех научных званий и регалий и навсегда выброшен из научного содружества. И было бы дурным тоном куда-то его приглашать. Но это где угодно, только не в Украине. Этот деятель, с претензией на саму нравственность, не только остался доктором наук, а еще после этой истории стал высокопоставленным функционером в системе НАНУ. И потом еще неоднократно был пойман на том же таки плагиате. И надо ли сомневаться в том, может ли он в принципе хотеть вступления Украины в НАТО?

Тяжело не вспомнить в ряду “искренних” сторонников вступления Украины в НАТО двух премьер-министров – бывшего и нынешнего. Что одному, что другому можно, если взять их официальные декларации о доходах, выходить на паперть просить милостыню. Но оба они носят одежду и аксессуары по цене, превышающей двадцати-, тридцатилетнюю заработную плату рядового гражданина страны и в десятки раз превышающей их официальные доходы. И это речь лишь об одежде и часах. Об их домах и всем другом даже не вспоминаю...

После этого кто может поверить, что эти лидеры крупнейших политических партий страны могут хотеть вступления Украины в НАТО? Да ни за что!

С моей стороны было бы, видимо, неправильным не вспомнить в этом контексте Президента Украины Виктора Ющенко, который вроде бы действительно понимает чрезвычайную важность и необходимость вступления Украины в НАТО...

Я неоднократно писал, что в головах наших политиков господствует сплошной беспорядок... Иначе мне тяжело объяснить, почему, искренне желая вступления Украины в НАТО, господин Президент не понимает, что для этого (а также чтобы избавиться от влияния России), в первую очередь, нужно не рассказывать о самых низких ценах на газ, а как можно быстрее перейти на европейскую модель ценообразования на него. Тогда российское влияние на Украину сам собой будет уменьшаться как шагреневая кожа. К тому же хорошо известно, что в действительности эти низкие цены на газ являются не подарком судьбы или результатом какой-то особой щедрости русской души, а результатом недополучения государственной газотранспортной системой миллиардов долларов за транзитную транспортировку российского газа.

Кстати, является очевидным, что эти заниженные цены на газ порождают не только ужасное ресурсное расточительство, но и формируют среду для тотальной коррупции на всех ступенях власти. А это является именно тем, в чем больше всего заинтересована Россия. Всегда коррумпированная страна слаба и легко поддается внешнему давлению.

Мне непонятно также, как в сознании Виктора Ющенко совмещаются вступление в НАТО и Леонид Черновецкий. Не имею ни малейшего сомнения, что в тех-таки натовских странах подобная столичная власть за свои действия гарантированно, как говорят, “еще вчера”, была бы привлечена к уголовной ответственности. Показательно, что даже в России, при очень похожих на киевские обстоятельства, половина депутатов Тверской думы, включая и руководство, в ноябре 2007 года были осуждены за взяточничество.

Следовательно, напрашивается грустный вывод. Именно от политической элиты зависит будущее Украины, но абсолютное большинство нашей сегодняшней элиты искренне не хотят и не могут хотеть вступления Украины в НАТО. Потому в этом плане кремлевские господа могут еще долго спать спокойно. Только когда произойдет смена политической элиты и большинство ее искренне будет понимать и хотеть членства Украины в НАТО и ради этого сформирует систему действительно демократических, профессиональных и некоррумпированных институтов власти, – произойдут, соответственно, и изменения общественного настроения относительно НАТО.

Борис Кушнирук, экономист