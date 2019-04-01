В Госдуме РФ готовят заявление о "непризнании выборов президента Украины"

Сообщается, что этот документ будет рассматриваться 1 апреля на Совете Думы.

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о «непризнании итогов выборов президента Украины».

Об этом ТАСС сообщил его председатель Леонид Калашников, комментируя предварительные результаты голосования на президентских выборах в Украине.

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«На Совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом», - сказал Калашников.

По его словам, «в первом туре (выборов президента Украины) были отрезаны от голосования весь юго-восток, Донбасс и те украинцы, которые живут в России».

«А это уже 5-6 млн человек, то есть треть от всех проголосовавших. Это уже основание для того, чтобы не признавать эти выборы легитимными для нас», - подчеркнул российский депутат.

Однако, оговорился Калашников, такое возможное решение вовсе не означает автоматическое исключение любого сотрудничества с новым президентом Украины, но только если им не будет переизбран действующий глава государства Петр Порошенко.

«Это не значит, что мы не будем сотрудничать с властями или контактировать. Но если будет Порошенко - какое может быть сотрудничество? .. для России он давно нерукопожатный», - заключил политик.