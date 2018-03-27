А.Омельченко: Кличко и Черновецкий используют против меня технологии Геббельса

- Александр Александрович, чем, на ваш взгляд, нынешняя избирательная кампания отличается от кампаний прежних лет, в частности 1999-го, когда вокруг Вас объединились большинство политических сил?

- Я считаю, что эта кампания вдвое грязнее, чем в 1999-м, потому что тогда грязные технологии применил лишь штаб Григория Михайловича Суркиса (в первый раз), а на данном этапе – они используются двумя штабами. Один штаб - это И.Грынив, В.Бондаренко, В.Каськив, И.Салій, то есть “ПОРА-ПРП» В.Кличко, второй – Л.Черновецкий. В сущности, это двойная технология черных пиаров, и я считаю такую технологию геббельсовской, потому что технология Геббельса заключалась в том, что чем больше ложь, тем быстрее ей поверят. Вот такая технология ведется против меня.

- Но грязь появляется и в отношении Ваших конкурентов. Ее происхождение приписывают Вашему штабу...

- Во-первых, я хотел бы заявить: у меня штаба нет, и это знают все без исключения, знает штаб «ПОРА-ПРП» и знает штаб Черновецкого.

- Но кто-то же занимается у Вас выборами...

- Выборами занимаются три доверенных лица из пяти. Это Поживанов, Рыбчинский и это Мазарати. Из пяти трое. Скажи мне, может ли Юрий Рыбчинский, Поживанов, который практически в разъездах, не в Киеве, и может ли Мазарати заниматься подобными вещами? Я категорически отрицаю. Что касается всей грязи, всех черных пиаров, которые использовались против меня из двух штабов - Кличка и Черновецкого, - уже есть около 10 исков в суд за оскорбление, клевету. У меня есть вопрос на вопрос: почему штабы Черновецкого и Кличко не возбудили ни одного судебного дела о распространяемой неизвестно кем информации, если она – дезинформация? Вот мой ответ для их штабов.

- Рассматриваете ли Вы возможность их объединения? Скажем, Черновецкий снимает свою кандидатуру на пользу Кличко...

- Они мне проигрывают, не объединяясь, и тем более они мне проигрывают, объединяясь.

- Скажите, пожалуйста, что у вас произошло с Виталием? Вы же всегда были друзьями, поддерживали его, болели за него...

- Я не могу выражать позицию по этому вопросу, что-то говорить о Виталии Кличко. Это вопрос морали. После выборов, я думаю, это будет более целесообразно и порядочно с моей стороны.