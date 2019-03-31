Гройсман показал, сколько заработал за прошлый год

Доходы украинского премьера за год уменьшились почти в два раза.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в 2018 году заработал 9 372 991 грн.

Об этом свидетельствует электронная декларация Гройсмана за 2018 год, сообщает пресс-служба Кабмина.

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Так, в 2018 году доход Грйосмана состоял из заработной платы на посту премьер-министра – 443 430 грн, доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду – 5 198 000 грн и доходов от размещения средств на банковских счетах – 3 731 561 грн.

В то же время в 2017 году доход премьера составил 17 102 320 грн и включал доход от отчуждения коммерческой недвижимости. Таким образом, за год доходы Гройсмана уменьшились почти в два раза.

В прошлом году также не произошло изменений в перечне недвижимого имущества, которое принадлежит главе правительства.