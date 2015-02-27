Уманский: Процедура предоставления госпомощи малообеспеченным будет максимально упрощена



Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский в эфире ТРК «Украина».

«В бюджете этого года уже предусмотрено 11,4 млрд грн на данную поддержку. Дополнительно увеличиваем на 12,5 млрд, и вместе почти 24 млрд грн в этом году будет предусмотрено государством на поддержку», - заверил чиновник.

Вместе с тем, он выразил надежду, что уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг все же будет на достаточно высоком уровне. При этом Уманский добавил, что программа предоставления помощи от государства будет меняться.

«Завтра на заседании правительства мы будем принимать совершенно новую политику относительно предоставления помощи государства. Эта процедура будет максимально упрощена. Доступ к данной помощи будет предоставлен практически в режиме он-лайн, то есть не нужно будет стоять в очередях, заполнять множество документов, справок. Мы надеемся, что сможем перекрыть из госбюджета и за счет государственной помощи те потребности, которые возникают у людей», - отметил первый заместитель министра финансов.

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Комментируя изменения, принятые в отношении налогообложения пенсий, Уманский пояснил, что такая практика является мировой, и в то же время, потребности Пенсионного фонда в погашении задолженности требуют искать возможности.

«В ситуации с подобным уровнем валютного курса, с инфляцией, поддерживать население, поддерживать социальные стандарты, мы обязаны. Но хроническая потребность государственного бюджета перекрывать дефицит Пенсионного фонда заставляет нас искать возможности, как его сбалансировать Пенсионный фонд. Налогообложение пенсий, ограничения пенсий работающим пенсионерам - это нормальная мировая практика», - отметил он.

По словам Уманского, в Украине сегодня есть другая проблема - большое количество молодых людей, которые получили высшее образование и не имеют возможности получить доступ к рабочим городов. Так он пояснил, что сейчас проводится реорганизация программ занятости, а реализация инвестиционных проектов в Украине даст возможность создания новых рабочих мест.