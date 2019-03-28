Директор ГБР Труба придумал новую причину, чтобы не создавать КДК

26 марта члены Совета общественного контроля рассмотрели отчет ГБР за 2018 год, поданный Директором бюро Романом Трубой и утвердили свои негативные выводы к нему.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не хочет создавать Дисциплинарную комиссию и аргументирует это риском проигрышных дел на фоне негативной оценки его деятельности, которую обнародовал Общественный совет при ГБР.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают "Українські Новини".

"Что мы имеем. Если я и создам Дисциплинарную комиссию, то у нее не будет материалов и оснований для того, чтобы выносит свои решения о привлечении тех или иных сотрудников к дисциплинарной ответственности…Я не хочу давать судам возможность выносить решения не в пользу ГБР", - подчеркнул Труба.

Таким образом он дал понять, что не готов брать на себя ответственность за создание КДК.

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26 марта члены Совета общественного контроля рассмотрели отчет ГБР за 2018 год, поданный Директором бюро Романом Трубой и утвердили свои негативные выводы к нему.

В частности, из недостатков члены Совета отметили: отсутствие требований и конкурса в Управление внутреннего контроля; отсутствие Дисциплинарной комиссии; вмешательство патронажной службы в работу конкурсной комиссии; Неэффективное формирование (квоты) конкурсных комиссий; нереагирование Трубы на решения Совета общественного контроля по Регламенту и принятие коллегиальных решений; внесение изменений в Положение об СОК о предоставлении полномочий Трубе досрочно прекращать полномочия члена Совета (который есть и в дисциплинарной комиссии и конкурсных комиссиях).

"Мы утвердили рекомендации к отчету, среди которых – необходимость проведения психофизиологического исследования Директора ГБР на полиграфе, а также обращение с заявлениями о расследовании фактов противоправных действий совершённых Директором ГБР Трубой Р.М. и имеющих признаки уголовных преступлений: по факту противоправного вмешательства Директора ГБР Трубы Р.М. в работу конкурсной комиссии №2 ГБР; не назначения им на должности победителей конкурса, а также по факту служебной халатности, которая заключается в не создании Дисциплинарной комиссии Государственного бюро расследований" - заявил председатель СОК Максим Болдин.