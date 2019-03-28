Фигурантами производств ГБР являются около 30 народных депутатов

Труба отмечает, что вызвать депутата на следственные действия сложно из-за невозможности применить процедуру привода, как, например, в случае с депутатом Дубилем, который не является на допросы к ГБР.

Около 30 народных депутатов являются фигурантами уголовных производств, подследственных Государственному бюро расследований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба.

"У нас есть значительное количество производств, по которым мы вызываем народных депутатов. Участниками таких производств являются более 30 нардепов, в отношении которых ГБР планирует допрос", - сказал Труба, объяснив, что это нужно для проведения юридического анализа их действий.

При этом он добавил, что вызвать депутата на следственные действия достаточно сложно, поскольку к нему невозможно применить процедуру привода, если он отказывается давать показания.

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В частности, он отметил, что народный депутат Валерий Дубиль уже несколько раз не являлся на допрос к следователям ГБР.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в ГБР сообщили, что народный депутат от "Батькивщины" Валерий Дубиль является свидетелем в уголовном производстве по организации так называемой "избирательной пирамиды" с помощью технологов из РФ.

7 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие располагает доказательствами организации Дубилем сети по подкупу избирателей в пользу кандидата в президенты, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. По данным следователей, на подкуп одного избирателя планировали потратить от 1 тыс. грн до 1,5 тыс. грн.