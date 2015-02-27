Геращенко: боевиков, организовавших теракт в Харькове, не обменяют

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

"Сегодня в Харькове были задержаны лица непосредственно организовавшие террористический акт в результате которого погибло четверо харьковчан, в том числе подросток в возрасте 15 лет и юноша 18 лет", - написал нардеп.

Геращенко опровергает информацию, что харьковских террористов могут отпустить или обменять на пленных украинских бойцов.

По его словам, задержаны лица непосредственно организовавшие и реализовавшие теракт.

"Трое лиц, которые являются непосредственными организаторами и исполнителями террористического акта, задержаны в соотвествии со ст. 208 УПК на трое суток, а завтра утром следователь СБУ будет просить суд разместить их под арест", - заявил Геращенко.

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Кроме того, депутат отметил, что намерен вместе с коллегами в парламенте разработать проект постановления, согласно которому лица совершившие террористические акты, повлекшие гибель украинцев, не смогут подлежать обмену на украинских военнопленных.

Также Геращенко выступает за ужесточение наказания террористам.

"Также считаю, что судьи по делам о террористических убийствах должны выносить максимально возможно жесткие приговоры - пожизненное лишение свободы для тех, кто не будет застрелен при задержании", написал он

Напомним, 22 февраля около 13:20 в Харькове во время мирного шествия активистов Евромайдана и патриотически настроенных граждан произошел взрыв. В результате взрыва погибло четверо людей.

В тот же день сотрудники СБУ задержали четырех человек, которые могли быть причастны к взрыву в Харькове.