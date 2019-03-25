В Украину не пустили партию книг из РФ: среди них Булгаков и серия пособий по психологии

Одна из книг содержит ряд созданных советской пропагандой мифов об украинском национально-освободительное движении, которые давно уже развенчаны историками на основе фактов и документов.

ООО «Этниктрейд» и ООО «Издательство «Махаон-Украина» получили отказ в выдаче разрешений на ввоз с территории Российской Федерации 17 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.

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Признаки пропаганды государства-агрессора, его органов власти, имперских геополитических доктрин и коммунистического тоталитарного режима выявлены в книгах московских издательств «Синдбад», ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» и самарского издательства «ИД Бахрах-М».

В частности, не разрешено ввозить в Украину с целью распространения серии книг по психологии автора Райгородского (издательство «ИД Бахрах-М»), поскольку эксперты нашли в иллюстрациях и содержании элементы пропаганды коммунистического тоталитарного режима. Автор неоднократно ссылается в своих книгах на примеры партийных деятелей - Ленина, Сталина, детских прокоммунистических формирований ( «октябрята», пионеры), а в тестах для детей предлагает вопросы о присущих советской эпохе праздниках. Книги психолога пестрят высказываниями типа: «Ленин приобрел свою харизму и власть в качестве общепризнанного вождя победившей социалистической революции», «Кремль, этот бывший религиозный центр, где раньше короновались цари, стал административным центром советской власти, которую символизируют красная звезда. Ленин в своем мраморном мавзолее, охраняемом солдатами, придает ей торжественный характер присутствия увековеченной Революции ... ».

В предисловии к книге Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» издательство «Азбука-Аттикус» пропагандирует представителей российского кино Юрия Кару, Николая Бурляева, Валентина Гафта, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Также отказано в предоставлении разрешения на ввоз книги Оливера Стоуна и Питера Кузника «Нерассказанная история США» московского издательства «Азбука-Аттикус». Эксперты признали, что книга содержит ряд созданных советской пропагандой мифов об украинском национально-освободительное движении, которые давно уже развенчаны историками на основе фактов и документов.

Начиная с 20 мая 2017 года на основании негативных заключений экспертного совета предоставлено 189 отказов в выдаче разрешений на ввоз 942 тыс. экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения. Еще 2819 отказов выдано вследствие представления импортерами в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений.

Как сообщал УНИАН, 20 мая 2017 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины № 262 «Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулировании) разрешения на ввоз издательской продукции, которая имеет происхождение или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины».