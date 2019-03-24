В ЕС опровергли информацию об открытии OLAF дел против Порошенко

В OLAF отмечают, что нет никаких расследований, связанных с президентом Украины.

Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) не открывало никаких расследований в отношении президента Украины Петра Порошенко.

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Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.

"OLAF подтверждает, что нет никаких расследований, связанных с президентом Украины. В случае получения любой информации, которая может представлять интерес для расследования, OLAF оценит ее в контексте наших обычных процедур", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в субботу кандидат в президенты, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что OLAF и британский Офис по расследованиям мошенничеств открыли против действующего президента Украины дела, связанные с коррупцией.