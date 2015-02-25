ВР готова оперативно собраться для принятия решений по стабилизации гривни - Гройсман

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман отмечает, что парламент готов оперативно собраться для того, чтобы принять срочные решения по стабилизации ситуации на финансовом рынке.

Об этом Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Верховная Рада будет готова оперативно собраться для того, чтобы принять срочные решения по стабилизации ситуации на финансовых рынках Украины. Мы будем готовы заслушать экономический блок правительства и руководство Нацбанка", - написал Гройсман.

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Он отметил также, что "наша главная задача - найти реальные выходы из сложившейся ситуации".

"Поэтому правительство совместно с парламентом должны срочно подготовить ряд шагов, которые бы позволили стабилизировать финансовый сектор", - отметил спикер.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал народных депутатов безотлагательно собраться на внеочередное заседание с целью принятия правительственных бюджетных законопроектов и рассмотрения вопроса о стабилизации финансовой системы Украины.

23 февраля на совещании председателей фракций коалиции с участием Яценюка и правительства было решено рассмотреть проект изменений в госбюджет на 2015 год и связанные с ним законопроекты на пленарном заседании ВР во вторник, 3 марта.