Правительство должно отчитаться, почему за пять лет расходы на его деятельность выросли в 12 раз – нардеп Бондарь

Народный депутат призвал парламент в ближайшее время заслушать отчет правительства о его деятельности на протяжении последних лет.

В 2019 году содержание Кабинета министров, Администрации Президента и Верховной Рады обойдется украинцам в 7,6 млрд гривен.

Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады во вторник заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь.

По его словам, по сравнению с 2014 годом, расходы на содержание власти выросли в 3-12 раз, в отличие от финансирования социальной сферы и других важнейших статей бюджета.

«Они находят сотни миллионов на зарплаты руководителям государственных предприятий. Они находят десятки миллионов на рекламу деятельности правительства – борды, газеты и тому подобное. Они находят деньги на многие другие вещи, но только не на людей. За последние годы расходы на содержание АП выросли более чем в два раза и составляют 2,5 млрд гривен. Расходы на Верховную Раду выросли в три раза – до почти 2 млрд гривен», – заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження».

Виктор Бондарь отметил, что «рекордсменом» по уровню увеличения расходов на собственное содержание среди перечисленных органов государственной власти является Кабинет министров.

«На содержание нашего «талантливого» правительства в этом году предусмотрено 2 млрд гривен, что почти в семь раз превышает расходы 2014 года. А за счет других программ, которые финансируются для нужд правительства, расходы на его деятельность составят 3 млрд гривен в 2019 году, то есть будут увеличены в 12 раз. Это наглядно демонстрирует, о ком прежде всего они заботятся», – подчеркнул Виктор Бондарь.

Народный депутат призвал парламент в ближайшее время заслушать отчет правительства о его деятельности в течение последних лет.

«Я предлагаю все же вернуться к тому, чтобы заслушать полноценный отчет Кабмина, отчет каждого министра и в случае необходимости принять кадровые решения. Более того, я считаю, что на выборах нужно дать честный ответ, готовы ли мы и дальше удерживать всю эту армаду власти, согласны ли на такую ​​политику в будущем», – добавил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження».