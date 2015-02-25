В МИД Польши сравнили ситуацию на Донбассе с Югославией 90-х годов
Конфликт в Украине не может быть решен на локальном или региональном уровне, масштабы этого конфликта напоминают Югославию 90-х годов.
Об этом сказал министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына в программе "Бизнес и мир" на канале TVN24, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Onet.pl.
"Надо смотреть на это глобально: как прийти к решению конфликта, чтобы сдержать войну? Что делать с той частью Украины (охваченной конфликтом - ред), каким является будущее Украины? Или такое как в Сирии, Чечне - с миллионами беженцев?" - спросил он.
Схетына сказал, что не верит в решение конфликта на местном или региональном уровне.
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"Масштабы этого конфликта похожие на те, что были в Югославии в 90-х годах", - отметил министр.
По его мнению, крупные игроки - США, ЕС, Россия - "могут определять будущее Украины и гарантировать ей безопасное существование".
"Нельзя сегодня оставлять саму Украину. Украина не имеет никаких гарантий безопасности, это Европа которая не является безопасной, и это наша самая большая проблема", - подчеркнул Схетына.