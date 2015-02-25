В МИД Польши сравнили ситуацию на Донбассе с Югославией 90-х годов

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына в программе "Бизнес и мир" на канале TVN24, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Onet.pl.

"Надо смотреть на это глобально: как прийти к решению конфликта, чтобы сдержать войну? Что делать с той частью Украины (охваченной конфликтом - ред), каким является будущее Украины? Или такое как в Сирии, Чечне - с миллионами беженцев?" - спросил он.

Схетына сказал, что не верит в решение конфликта на местном или региональном уровне.

Читайте такжеВ России опубликовали план Кремля по оккупации Украины: хотели начать с Харькова и Крыма

"Масштабы этого конфликта похожие на те, что были в Югославии в 90-х годах", - отметил министр.

По его мнению, крупные игроки - США, ЕС, Россия - "могут определять будущее Украины и гарантировать ей безопасное существование".

"Нельзя сегодня оставлять саму Украину. Украина не имеет никаких гарантий безопасности, это Европа которая не является безопасной, и это наша самая большая проблема", - подчеркнул Схетына.