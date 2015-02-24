Израиль должен активизировать помощь Украине - депутат

Такое заявление политик сделал в эфире израильского «9 канала».

«Отношения с Израилем после начала конфликта на востоке Украины не изменились, как были, так и есть, теплые. После выборов, думаю, отношения будут еще теснее», - сказал Александр Фельдман.

Он отметил, что сейчас помощь Израиля пострадавшим из-за конфликта на Донбассе касается преимущественно сферы медицины – это центры психологической помощи, лечение раненых.

«Я думаю, что с новым парламентом мы эту работу оживим, мы будем заниматься поиском партнерских отношений в сфере медицины, образования, обучения наших волонтеров. Я не хочу судить, много или мало делает Израиль сейчас для Украины, это вопрос сугубо этой страны. Но мне кажется, что Израиль мог бы сделать больше. И мы хотим этого. Потому что мы в Украине всегда поддерживали и поддерживаем Израиль», - рассказал народный депутат.

Народный депутат Александр Фельдман – член депутатской группы по межпарламентским связям с Государством Израиль в Верховной Раде Украины IV – VIIIсозывов, с 2007 года руководит группой.