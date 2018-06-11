Кровавый теракт в Харькове: Будут ли сделаны выводы?

Годовщину расстрелов на Майдане и бегства из страны Виктора Януковича харьковские активисты решили помянуть, как никогда, разрозненно. Не сумев найти общего языка относительно маршрута шествия, харьковские общественники разделились на два лагеря.

Первые были уверены, что нужно повторить победное шествие 22 февраля 2014 года от Дворца спорта, где в тот день проходил съезд депутатов юго-восточных областей Украины и Крыма. Однако представители силовиков и власти сразу заявили, что обеспечить безопасность участников этого мероприятия на всем протяжении маршрута возможности нет.

Другие общественники, более близкие к власти, были уверенны, что более безопасно и благоразумно проводить шествие от памятника Тарасу Шевченко на улице Сумской, где в течение прошлого года проходил харьковский Евромайдан, до памятника Независимости Украины на площади Конституции, где в итоге должна была состояться общественная панихида по «Небесной сотне» и воинам АТО.

Как зачастую случается в украинской политике, и в харьковском общественном движении победило неумение договариваться. Вследствие этого были запланированы одновременно две акции, а значит, сотрудники милиции должны были распределить силы по двум локациям. Следует отметить, что на шествии в центре города правоохранителей, как и участников, было на порядок больше.

В воскресенье, в 12.00 возле Дворца спорта начался митинг по случаю двух годовщин – бегства Януковича и Революции Достоинства. Участвующий в митинге руководитель Харьковской областной организации ВО «Свобода» Игорь Швайка отметил, что радоваться победе революции рано и сегодня Харьковская область близка к реваншу пророссийских сил. По иронии судьбы ли, либо по чей-то недоработке, через час после пророческих слов Швайки произошел мини-реванш – террористы подорвали на пути у участников шествия противопехотную мину направленного действия.

В результате теракта на месте погибли 52-летний харьковский активист, один из организаторов акции Игорь Толмачев и 37-летний оперуполномоченный сектора криминальной милиции Первомайского райотдела, подполковник Вадим Рыбальченко. Через почти сутки в больнице скончался 15-летний парень, голову которого насквозь пробил осколок мины.

В больнице до сих пор остаются 10 человек, ровно половина из которых – несовершеннолетние. Госпитализированы три бойца батальона «Харьков-1» и два милиционера. Один из пострадавших – 18-летний парень – в крайне тяжелом состоянии, сейчас врача продолжают бороться за его жизнь.

Как выяснили правоохранители, мина была заложена с 1.00 – до 4.00 22 февраля в снежном сугробе на обочине дороги, по которой шла колонна. Взрывчатка была приведена в действие дистанционно – либо с помощью пульта, либо с помощью телефона.

Советник главы СБУ Маркиян Лубкивский в «Фейсбук» сразу же заявил, что след совершенного теракта ведет в российский Белгород. Якобы оттуда происходит координация действий террористических групп. В подтверждения этого он отметил, что используемое злоумышленниками оружие, как правило, привезено из России.

Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, вследствие которого погибли люди), СБУ начала следствие.

Заместитель генерального прокурора Украины Владимир Гузырь в Харькове сообщил, что на сегодня следствие рассматривает два основные версии: террористический акт, совершенный с целью дестабилизации ситуации в регионе членами группировки «Харьковские партизаны», и теракт, совершенный из тех же побуждений, но другой группировкой. «Досудебным следствием рассматривается версии, я назову основные из них: первая версия - террористический акт, совершенный с целью дестабилизации в регионе террористической группой так называемых «харьковских партизан». Еще одна версия рассматривается и проверяется - террористический акт совершен по тем же мотивам, но другой террористической организацией», - сказал Гузырь.

В то же время в интернете от имени «Харьковских партизан» было распространено сообщение, в котором они категорически отрицают свою причастность к взрыву возле Дворца спорта. Справедливости ради отметим, что в предыдущих диверсиях и терактах, за которые на себя ответственность взяли «Харьковские партизаны», использовались другие типы взрывчатки. То есть, в арсенале группировки не замечалось мин направленного действия. Более того, вследствие совершенных «партизанами» преступлений никогда до этого не гибли люди.

В сторону работников милиции, которые должны были обеспечивать безопасность мероприятия, посыпались обвинения в халатности и просчетах. Мол, мина находилась приблизительно в 100 метрах от места сбора митинга, заложили ее еще ночью, и почему кинологи не проверили близлежащую территорию, зная о сложной оперативной обстановке в городе.

Однако прокурор Харьковской области Юрий Данильченко подчеркнул, что сегодня нет оснований говорить о халатном отношении милиционеров к подготовке и проведению марша, во время которого произошел теракт. Более того, половина пострадавших – милиционеры. При этом прокурор отметил, что оценка действиям милиционеров будет дана – в процессе расследования.

«В процессе расследования будет дана оценка, в том числе и действиям органов милиции, которые, согласно действующему законодательству, должны были обеспечить безопасность мероприятия. Сказать сейчас о том, что милиция безответственно относилась к своим обязанностям, я не могу. Факт, что половина пострадавших - это сотрудники милиции, которые приняли на себя основной удар взрывной волны и осколков. Было бы неправильно с точки зрения правовой и моральной», - подчеркнул Данильченко.

В связи с терактом, в Харькове был введен наивысший уровень террористической угрозы и начато проведение антитеррористической операции. По словам главы Харьковской ОГА Игоря Райнина, большинство мероприятий АТО лежит в рамках следственно-оперативных действий, которые проводятся силовиками на территории региона. В частности, губернатор отметил, что будут проводиться дополнительные проверки автотранспорта, усилено патрулирование улиц и блокпосты…

Вопрос, почему в Харькове случился теракт, приведший к жертвам среди мирного населения, имеет ответ. Судя по всему, частично виноваты все. Во-первых, общественники, поскольку не смогли договориться идти вместе и, тем самым, рассеяли силы и средства правоохранителей. Во-вторых, милиционеры и спецслужбы, потому что не упредили теракт, хотя мина на обочине лежала минимум полдня. В-третьих, власти, которые вовремя не среагировали на угрозу и не подняли вопрос о запрете одной из акций.

Тем не менее, главными виновниками кровавых жертв в Харькове остаются террористы. Обстановку в городе и области расшатывают уже давно. И в СБУ неоднократно заявляли, что Харьков избран плацдармом для дестабилизации ситуации. Как видим, несмотря на то, что область находится под особым контролем сотрудников спецслужб, диверсионная деятельность процветает.

В этот раз за неумение договариваться и недостаточную бдительность город заплатил кровью. Главное теперь - учесть ошибки. Проверить, сделана ли эта работа, у харьковчан, похоже, будет возможность. Бандиты, устроившие первый в истории Харькова смертельный теракт, пока остаются на свободе.