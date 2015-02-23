Лидер боевиков "ДНР" Захарченко является выходцем из боевой группировки «Оплот» - СБУ

Об этом сегодня в эфире одного из украинских телеканалов сказал начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк.

«Мы знаем «Оплот», мы изучили его очень досконально и знаем, что Захарченко выходец из «Оплота»... Это боевая структура», - сказал Вовк.

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Он также отметил, что СБУ будет благодарна лицам, которые имеют любую информацию, которая может дополнить имеющиеся у Службы безопасности данные, касающиеся представителей этой боевой террористической структуры.