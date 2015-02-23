Лидер боевиков "ДНР" Захарченко является выходцем из боевой группировки «Оплот» - СБУ
22:45, 23 февраля 2015Политика
8592 0
Лидер так называемой «ДНР» Александр Захарченко является представителем и выходцем из боевой группировки «Оплот», которая в свое время была сформирована в Харькове и руководителем которой был Евгений Жирин.
REUTERS
Об этом сегодня в эфире одного из украинских телеканалов сказал начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк.
«Мы знаем «Оплот», мы изучили его очень досконально и знаем, что Захарченко выходец из «Оплота»... Это боевая структура», - сказал Вовк.
Читайте такжеКиев направил Берлину ноту протеста из-за встречи немецких "левых" с террористом Захарченко
Он также отметил, что СБУ будет благодарна лицам, которые имеют любую информацию, которая может дополнить имеющиеся у Службы безопасности данные, касающиеся представителей этой боевой террористической структуры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter