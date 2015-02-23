Верховная Рада рассмотрит изменения в Государственный бюджет 3 марта

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Как отмечается в сообщении, участники встречи обсудили законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2015 год и законопроекты, связанные с внесением изменений в главный финансовый документ страны.

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По предложению лидеров фракций коалиции принято решение рассмотреть законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2015 год и связанные с ним законопроекты на очередном пленарном заседании во вторник, 3 марта.

Председатель Верховной Рады поручил соответствующим парламентским комитетам безотлагательно доработать внесенные Правительством законопроекты с тем, чтобы в четверг рассмотреть их на Совете коалиции и во вторник внести на рассмотрение Верховной Рады, подчеркивается в сообщении.