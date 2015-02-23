Пашинский: Путин собственным поведением вынуждает Запад предоставить Украине оружие

Об этом сказал заместитель председателя фракции «Народный фронт», председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в интервью изданию «Левый берег».

Он отметил, что Украина не может заставить западные государства предоставить ей оружие, но это сделает Путин.

«Штурм Дебальцево - это пощечина Путина Европейскому Союзу. Потому что лично руководители двух крупнейших европейских государств - Франции и Германии - поехали к Путину, потом поехали в Минск, и там якобы о чем-то договорились. И эту договоренность Путин нарушил на второй день», - сказал Сергей Пашинский.

По его словам, в настоящее время и США, и, прежде всего, Европа настроены на дипломатическое урегулирование конфликта, но проблема заключается в том, что слова Путина расходятся с действиями.

Председатель комитета по вопросам нацбезопасности и обороны подчеркнул, что Украина сможет урегулировать этот конфликт мирным путем только при условии наличия мобилизованной, хорошо вооруженной, сильной армии.

«Сегодня у нас армия отмобилизована, сегодня она сильная, это правда. Но она остается невооруженной», - сказал Сергей Пашинский.

«Российские войска, в отличие от нашей армии, последние 15 лет довольно неплохо оснащались. У них новейшее оружие, у них не глохнут танки. У них ракеты выпуска 2014 года, а не 1989, как у нас. Именно поэтому я выступаю, например, за то, чтобы была какая-то миротворческая миссия, но параллельно я обращаюсь к ЕС, в США начать поставки оружия. На первом этапе, возможно, хотя бы не летального оружия», - подчеркнул он.

Пашинский также добавил, что по состоянию на сегодняшний день из стран Запада в Украину не поступило ни одной единицы оружия.