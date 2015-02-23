Бывшая заместитель Ляшко Шилова заявила, что он ей не брат, и назвала "боевым петушком"

Об этом она написала в Facebook.

"Уважаемые соотечественники! Последние несколько дней у меня шквал звонков от прессы и телеканалов с просьбой прокомментировать заявление Олега Ляшко о том, что якобы я являюсь его сестрой. Официально заявляю, что в родственных или любых других отношениях я с Ляшко не состою. Я считаю его военным преступником и боевым петушком олигарха Левочкина", - написала Шилова.

Читайте такжеЛяшко забросал Гонтареву $100 купюрами (фото)Также она заявила, что в 2013 году в течение восьми месяцев до Майдана помогала Ляшко по социальным вопросам, потому что "тогда он позиционировал себя сторонником славянского братства".

"Ездил на программы к Владимиру Соловьеву (российский телеведущий, один из ведущих пропагандистов российского ТВ - ред.), носил георгиевскую ленточку и даже пел День Победы", - написала Шилова.

Также она назвала своего бывшего начальника "геем с явными признаками реактивного психоза".

Виктория Шилова - выходец из Днепропетровска, депутат областного совета, бывший заместитель главы Радикальной партии Олега Ляшко, откуда была исключена после отказа снять кандидатуру на выборах в пользу свободовца Юрия Левченко (единого кандидата от оппозиции на перевыборах по 223-му округу). Сейчас поддерживает членов "ДНР" и "ЛНР".