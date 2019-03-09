Агрессию РФ может сдержать расширение присутствия НАТО - Климпуш-Цинцадзе

Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина рассчитывает на дальнейшее пристальное внимание со стороны США к ситуации в Азовском и Черном морях и осуждение российского вооруженного нападения на украинские корабли вблизи Керченского пролива.

Украина не имеет оснований рассчитывать на прекращение агрессии со стороны Российской Федерации в ближайшей перспективе, но Москву может сдержать расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила во время встречи с заместителем помощника президента США, директором по вопросам России и Евразии Фионой Хилл в Вашингтоне, сообщается на Правительственном портале.

Читайте такжеПорошенко заявил о необходимости усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море

"Лидерство США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе чрезвычайно важно. Это единственный путь, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий", - подчеркнула вице-премьер-министр.

По ее словам, Украина рассчитывает на дальнейшее пристальное внимание со стороны США к ситуации в Азовском и Черном морях и осуждение российского вооруженного нападения на корабли ВМС Украины вблизи Керченского пролива.

"Агрессивные действия РФ подрывают региональную и международную безопасность. Кремль пренебрегает международным правом и двусторонними соглашениями. Такое поведение требует усиления давления на Россию", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Она поблагодарила за постоянную и решительную поддержку Украины со стороны США и подчеркнула важность усиления экономических санкций против РФ.

Представительница правительства отметила, что Киев продолжает реализацию реформ, которые являются ключевым инструментом подготовки Украины к членству в НАТО.

"Реализация закона о национальной безопасности является нашей приоритетной задачей на этот год. В январе в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о парламентском контроле за деятельностью спецслужб и правоохранительных органов. Надеюсь, он будет принят народными депутатами", - добавила она.

Климпуш-Цинцадзе также подчеркнула необходимость срочного возобновления формата Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, который сейчас блокируется Венгрией.

"Украина уделяет значительное внимание защите прав национальных меньшинств и стремится решать этот вопрос в двустороннем диалоге с Венгрией", - подчеркнула вице-премьер.