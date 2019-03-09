Агрессию РФ может сдержать расширение присутствия НАТО - Климпуш-Цинцадзе
Украина не имеет оснований рассчитывать на прекращение агрессии со стороны Российской Федерации в ближайшей перспективе, но Москву может сдержать расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе.
Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила во время встречи с заместителем помощника президента США, директором по вопросам России и Евразии Фионой Хилл в Вашингтоне, сообщается на Правительственном портале.
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"Лидерство США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе чрезвычайно важно. Это единственный путь, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий", - подчеркнула вице-премьер-министр.
По ее словам, Украина рассчитывает на дальнейшее пристальное внимание со стороны США к ситуации в Азовском и Черном морях и осуждение российского вооруженного нападения на корабли ВМС Украины вблизи Керченского пролива.
"Агрессивные действия РФ подрывают региональную и международную безопасность. Кремль пренебрегает международным правом и двусторонними соглашениями. Такое поведение требует усиления давления на Россию", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
Она поблагодарила за постоянную и решительную поддержку Украины со стороны США и подчеркнула важность усиления экономических санкций против РФ.
Представительница правительства отметила, что Киев продолжает реализацию реформ, которые являются ключевым инструментом подготовки Украины к членству в НАТО.
"Реализация закона о национальной безопасности является нашей приоритетной задачей на этот год. В январе в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о парламентском контроле за деятельностью спецслужб и правоохранительных органов. Надеюсь, он будет принят народными депутатами", - добавила она.
Климпуш-Цинцадзе также подчеркнула необходимость срочного возобновления формата Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, который сейчас блокируется Венгрией.
"Украина уделяет значительное внимание защите прав национальных меньшинств и стремится решать этот вопрос в двустороннем диалоге с Венгрией", - подчеркнула вице-премьер.