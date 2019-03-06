Луценко: с 2014 года открыто 480 уголовных производств о нарушениях на предприятиях «Укроборонпрома»

По словам генпрокурора, по результатам расследований 112 человек уведомлены о подозрении.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что с 2014 года в Единый реестр досудебных расследований было внесено 480 уголовных производств о нарушениях на предприятиях государственного концерна «Укроборонпром», в результате чего государству нанесен ущерб, что подтверждено экспертизами, на сумму 100 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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«После 2014 года за этот период внесено в ЕРДР 480 уголовных правонарушений на предприятиях государственного концерна «Укроборонпром», установлен ущерб на общую сумму более 350 млн грн, из которых подтверждено ревизиями и экспертизами (убытков) на сумму более 65 млн грн, с учетом последней цифры за текущий год, связанной с деятельностью фирмы «Оптимумспецдеталь», - это уже около 100 млн грн», - отметил генпрокурор.

По словам Луценко, по результатам расследований уведомлены о подозрении 112 человек, в том числе 6 директоров оборонных предприятий, один бывший директор и несколько начальников отделов и инженеров.

«Продолжается досудебное расследование по 150 уголовным производствам. В суд направлено 111 производств, вынесено 76 приговоров в отношении 77 человек», - добавил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонпрома. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые зачастую не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и подает иск на журналистов-расследователей.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма ущерба, нанесенного госбюджету, о котором говорится в расследовании проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом", составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском", получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель государственного концерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.