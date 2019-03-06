Порошенко после громкого скандала анонсировал международный аудит «Укроборонпрома»

Президент предложил расширить состав наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал комплексный международный аудит концерна «Укроборонпром» и ревизию всех контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По его словам, сегодняшнее заседание СНБО посвящено вопросам обеспечения оборонно-безопасностного сектора вооружением и военной техникой, в том числе - реформированию «Укроборонпрома», усилению прозрачности его деятельности, борьбе с коррупцией.

«Во-первых, мы инициируем сейчас в соответствии с законом о национальной безопасности комплексный международный аудит концерна «Укроборонпром», комплексную ревизию всех контрактов», - заявил Порошенко и добавил, что это должно произойти прозрачно и вызвать доверие со стороны украинского общества.

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«Во-вторых, я предлагаю немедленно решить вопрос о расширении состава наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонпрома. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые зачастую не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и подает иск на журналистов-расследователей.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма ущерба, нанесенного госбюджету, о котором говорится в расследовании проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом", составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском", получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.