Нацсовет продлил запрет трансляции RTVI еще на год

Такое решение совет принял на основании мониторинга эфирного вещания телеканала.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на год продлила запрет на трансляцию телеканала RTVI.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Такое решение совет принял на основании мониторинга эфирного вещания телеканала. По словам члена Нацсовета-Сергея Костинского, во время мониторинга зафиксированы систематические нарушения украинского законодательства. Речь идет о трансляции фильмов, в составе которых играют русские актеры из «черного списка» Министерства культуры, а также передач, в которых оправдывается военная агрессия против Украины и оккупация территорий украинского государства.

«Соответственно Национальный совет признал, что содержание «RTVI» не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, и постановила внести изменения в перечень разрешенных для ретрансляции программ, продлив срок временного прекращения ретрансляции телеканала «RTVI» на территории Украины на один год (до 07.03.2020)», — говорится в сообщении.

6 сентября прошлого года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на шесть месяцев ограничил ретрансляцию российского телеканала RTVI в Украине. На канале надеются, что здравый смысл победит.

В раде объяснили, что канал систематически нарушал положения закона «Об информации» относительно запрета призывов к свержению конституционного строя, пропаганды войны, насилия, жестокости; а также закон «О кинематографии», который запрещено демонстрировать фильмы, пропагандирующие ведомственные органы государства-агрессора.

В середине февраля Апелляционный суд окончательно запретил трансляцию некоторых российских каналов в Украине.