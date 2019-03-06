В Генштабе объяснили, откажется ли Украина от прохода кораблей ВМС через Керченский пролив

По словам Муженко, международное морское право, двусторонние договоры с РФ определяют режим свободного мореплавания для украинских кораблей, в том числе и для военных, в районе Керченского пролива и Азовского моря.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко заявил, что Украина не откажется от права свободного прохода кораблей ВМС через Керченский пролив.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Муженко сообщил на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.

«Впервые в истории нашего государства 26 ноября 2018 года было введено военное положение в 10 областях Украины в ответ на многочисленные российские провокации, кульминацией которых стала открытая вооруженная атака на катера и буксир ВМС Украины», - отметил он.

Муженко напомнил, что на днях исполнилось 100 дней с тех пор, как украинские военные моряки находятся в российском плену.

«На протяжении 30 дней правового режима военного положения мы приняли безотлагательные меры по обеспечению обороны страны. Вместе с развертыванием межвидовых группировок войск на угрожающих направлениях мы подняли вопрос законодательного урегулирования, проверили систему логистики, отработали взаимодействие органов местной власти с подразделениями территориальной обороны», - добавил начальник Генштаба.

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«Международное морское право, двусторонние договоры с РФ определяют режим свободного мореплавания для украинских кораблей, в том числе и для военных. И Украина не собирается отказываться от этого своего права», - подчеркнул Муженко.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход через Керченский пролив буксира "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". Лефортовский райсуд Москвы продлил аресты украинским военным до конца апреля.