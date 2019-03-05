Журналисты рассказали, зачем Порошенко уволил Гладковского (видео)

По словам журналистов, Гладковский-Свинарчук является куратором автобизнеса Порошенко на территории Украины и РФ.

Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО, чтобы вывести его из информационного поля, опасаясь новых громких скандалов, связанных с курированием Гладковским бизнеса Порошенко в России.

Такое мнение высказали журналисты Александр Дубинский и Евгений Плинский в видеоблоге на Youtube, подчеркнув, что решение об увольнении президент принял еще до выдвижения каких-либо официальных обвинений со стороны правоохранительных органов.

«Почему он его убирает с должности, если мы не получили еще ни подозрения, ни заявлений НАБУ, СБУ или прокуратуры? Все молчат – есть только заявления журналистов, и Порошенко его снимает. Он это делает не потому что существует коррупция в «Укроборонпроме» – она существовала и будет существовать. И не потому что его сыночек с подельниками украл детали у Минобороны и потом перепродал их втрое дороже. Это было раньше и будет происходить дальше, кто бы ни стал куратором Укроборонпрома при этой власти. Он убирает его по другим причинам», - заявил Александр Дубинский.

«Основной причиной, которая, по нашему мнению, послужила его отставке, является желание Порошенко отодвинуть, убрать Гладковского из информационного поля и отодвинуть его от себя. Потому что схемы, которые могут начать выплывать дальше, могут намного больнее ударить и по Гладковскому, и по Порошенко. И не только по этим двум персоналиям, а по всей бизнес-империи Петра Алексеевича. Эти схемы дают выход на всю широкую империю Порошенко - по сравнению с фирмами, которые называл Бигус, и которые, по сути, являются прокладкой», - отметил Плинский.

По его словам, Гладковский-Свинарчук является куратором всего автобизнеса Порошенко на территории Украины и РФ.

«Он курирует автобизнес. То есть у Порошенко два основных бизнеса – кондитерский и автомобильный. Еще с 1993 года «Укрпроминвест» (концерн, принадлежащий Порошенко, - ред.) объединил два направления – кондитерское и автомобильное. И Свинарчук-Гладковский курирует весь автомобильный бизнес», - заявил Плинский.

Напомним, в 2017 году Дубинский опубликовал журналистское расследование о том, что Олег Свинарчук-Гладковский (бизнес-партнер Петра Порошенко и глава его предвыборного штаба в Черкасской области в 2014 году) является собственником не только автомобильной корпорации «БОГДАН», но и владеет бизнесом в России и оккупированном Крыму, и все это завязано на различных офшорах. В доказательство было опубликовано ряд документов, подтверждающих бенефициарство Свинарчука-Гладковского с офшорной компанией «Teckford Investments Financial Corporation».

«Ключевая компания, которую скрыл в своих декларациях Гладковский, но от которой тянутся все важные ниточки - это кипрский офшор Vehicles Distribution Holding Limited. Именно на эту компанию и заведен весь мутный бизнес первого заместителя СНБО. В России это компании: ООО «СВ Моторинвест», ООО «Технопроект» и ООО «Компания Авто Реал», - выяснили журналисты.

Также журналисты напоминают, что Свинарчук сменил фамилию на девичью фамилию матери и стал Олегом Гладковским только 4 июня 2014 года. И сделал он это для того, чтобы скрыть свои связи с бизнесом в России. А в августе 2014 года президент Порошенко назначил его Главой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля вооружения, а в последствии и первым заместителем секретаря СНБО.

Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко на днях уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.