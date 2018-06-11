Украинский интерес. Дебальцево как предчувствие, в поисках миротворцев и газовые "шалости"

Любая война – это не только боевые действия, но и дипломатические маневры. За столом переговоров решаются порой более весомые вопросы, чем на полях сражений. Мужество и стойкость украинских бойцов обеспечили официальному Киеву более устойчивые позиции на переговорах в Минске. Отход украинских войск (с потерями, но не под белыми флагами, а с техникой и вооружением) не только публично опроверг многократно повторенную фразу Владимира Путина, сорвав сценарий внутренней дестабилизации накануне годовщины победы Евромайдана, но и показал, что Украина готова сражаться дальше.

Ангела Меркель и Франсуа Олланд, казалось бы, ночью в Минске во время 16-часовых переговоров убедились в способностях Путина переставлять все с ног на голову. Но даже после захвата боевиками Дебальцево, что нарушает договоренности, достигнутые в столице Беларуси, тональность заявлений после встречи лидеров Германии и Франции едва выходит за пределы «серьезной обеспокоенности». Обещание новых санкций и призыв соблюдать Минские договоренности – пока все, на что способен Европейский Союз. В Старом Свете не горят желанием окончательно разрывать отношения с Россией, которая продолжает поставлять газ, ведь углеводородные ресурсы не подпадают под санкции. По крайней мере, пока. Вот только без формирования собственной позиции в отношении действий России Евросоюзу будет затруднительно и дальше выступать в качестве общеконтинентальной опоры демократии и стабильности.

Надежду и оптимизм украинцам тем временем дарит бравый сенатор Маккейн, практически ежедневно бичующий коллег по западному политикуму за нежелание оказывать Украине реальную помощь в противостоянии с Россией. Понятно, что сенатор-республиканец старается не просто так, а с прицелом на будущие президентские выборы в США. Но Украине его активность необходима, она не позволяет заболтать происходящее на Донбассе.

Украина предприняла неординарный ход, на заседании СНБО дав согласие на приглашение миротворцев под эгидой ООН и Европейского Союза на восток Украины. Совсем недавно президент Порошенко был против такого сценария. Судя по возмущенной реакции верхушки российского политикума и марионеток Путина из ДНР и ЛНР, там такого расклада совсем не ожидали. В планах Кремля, как известно – возвращение «отдельных районов Донбасса» в состав Украины, по крайней мере, в части финансового обеспечения Киевом. Но украинская власть не согласна ни на такой сценарий, ни на переодевание российских военных в миротворцев. Вполне возможно, что украинские политики в этом вопросе воспользовались советами Михаила Саакашвили. Обсуждение перспективы введения миротворческого контингента может позволить несколько уменьшить активность боевиков, поскольку теперь дальний восток Донбасса оказался под пристальным вниманием Объединенных Наций. У ООН не хватает авторитета и реальных механизмов влияния на ситуацию, но Украине сегодня важны любые союзники.

Россия же продолжает эскалацию гибридной войны против нашей страны. Владимир Путин восхваляет решимость российских военных, не уточняя, где они успели ее проявить, ведь официально РФ никому войну не объявляла. Дмитрий Медведев поручил обеспечить «гуманитарные поставки» газа на территорию ДНР и ЛНР, утверждая, что платить за это должен Киев, в противном случае поставки газа Украине будут прекращены. Россия не впервые использует энергетическое оружие в отношениях с Украиной, поскольку заинтересована в ее полном подчинении своим интересам. Ответить на эти недружественные действия наша страна должна асимметрично - диверсификацией поставок энергоресурсов и реальным энергосбережением.

Евгений Магда