"Это не связано": в СБУ утверждают, что прослушивали не Зеленского

В СБУ отмечают, что все действия происходят "на основании определения суда в отношении лица, которое никоим образом не связано с избирательной кампанией".

В Службе безопасности Украины заявляют, что мероприятия спецслужбы по адресу ул. Белорусская, 26, не связаны ни с одним из кандидатов в президенты.

Об этом сообщается на официальной странице СБУ в Facebook.

«СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти мероприятия никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты», - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркивают, что все действия происходят «на основании решения суда в отношении лица, никак не связанного с избирательной кампанией».

«Служба безопасности Украины действует исключительно в пределах и в порядке, предусмотренных украинским законодательством и Конституцией Украины», - заверили в спецслужбе.

В то же время на странице Команда Зеленского в Facebook сообщается о том, что на крыше здания, где расположен офис кандидата в президенты, полиция нашла устройство для прослушивания.

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«Воу! Прослушка?! Горячая новость для всех СМИ: на крыше здания, где находится офис кандидата в президенты Владимира Зеленского, установлены неизвестные устройства», - говорится сообщении. «Интересно, какие офисные шутки больше всего понравились «прослушивающим?», - добавляют в команде Зеленского.

Как сообщал УНИАН, ранее в столичной полиции заявили, что проверяют информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского. «В Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания на улице Белорусской. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы», - отметили в полиции.

Взрывотехники проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляли. Информация о находке была передана в органы прокуратуры и СБУ. Впоследствии в полиции сообщили, что следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.