В Сети появилась посекундная видеореконструкция расстрела Небесной сотни
01:24, 21 февраля 2015Политика
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В Сеть выложили видео, на котором показано расстрел Небесной сотни в Киеве 20 февраля 2014 года.
В Сеть выложили видео, на котором показано расстрел Небесной сотни в Киеве 20 февраля / Радиіо Свобода
На видео с разных камер зафиксирован первый прорыв, высадка вооруженного спецподразделения с желтыми повязками, передает ТСН.
Расстрел над цветочными часами, второй прорыв, радиоперехват группы снайперов "Мирона" и радиоперехват неизвестной группы.
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На видео - события на улице Институтской с 08:55 до 11:37.
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