В Сети появилась посекундная видеореконструкция расстрела Небесной сотни

На видео с разных камер зафиксирован первый прорыв, высадка вооруженного спецподразделения с желтыми повязками, передает ТСН.

Расстрел над цветочными часами, второй прорыв, радиоперехват группы снайперов "Мирона" и радиоперехват неизвестной группы.

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На видео - события на улице Институтской с 08:55 до 11:37.