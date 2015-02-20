Яценюк: Герои не умирают пока мы вершим начатое ими

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, Яценюк сказал, что «год назад Украине, которая восстала за свое Достоинство, за прорыв из тьмы беззакония и неправды в пространство свободы и справедливости, была объявлена война. Враг, который тогда уже полностью подмял под себя умирающий режим грабителей и государственных преступников, начал убивать нашу страну».

Премьер-министр отметил, что «Герои Небесной сотни первыми стали на пути агрессора и его приспешников. Именно они дали первый бой орде, которая уже нацелилась на Крым и Донбасс, на города и села Украины. И мало кто тогда мог осознать, что герои с деревянными щитами, которые умирали под пулями, но оставались непокоренными, защищают не только ценностный выбор миллионов украинцев, а саму нашу жизнь и всю европейскую цивилизацию».

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«Небесная Сотня - цвет и одновременно слепок украинского гражданского общества: студенты и фермеры, плотники и музыканты, учителя, нефтяники, предприниматели, программисты. Украинцы, армяне, белорусы, евреи, русские, поляки. Киевляне и дончане, галичане и крымчане, черниговцы и буковинцы. Творцы истории и украинской политической нации. Наша незаживающая рана и наша высокая гордость.

Мы прожили сверхтяжелый год - с памятью о них и ответственностью перед ними. С болью, но с твердым убеждением в нашей победе. Над нападающим, над собственными слабостями, над язвами, которые не должны больше разъедать наш общественный организм. Эти победы станут лучшим памятником величия их подвига. Герои не умирают пока мы совершаем начатое ими», сказал Яценюк, подчеркивается в сообщении.