В Раде предлагают установить админответственность за травлю на работе

За моббинг предлагается налагать штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия моббингу (№10118).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его авторами являются ряд народных депутатов от фракций «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт» и «Оппозиционный блок».

Законопроектом предлагается Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнить статьей 173-5 «Моббинг (травля)». Моббинг определяется как действия участников трудовых отношений, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом насилии, в том числе, с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении работника предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору, с физическими лицами или таким лицом относительно других участников трудовых отношений с целью унижения их человеческого достоинства по определенным признакам, создании в отношении их напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы и принуждении участника трудовых отношений к смене места работы.

За моббинг предлагается налагать штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Если такие деяния были совершены группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, предлагается наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов. Те же действия, повлекшие причинение вреда психическому или физическому здоровью участника трудовых отношений, влекут за собой такое же наказание.

Соответствующее наказание за деяние ожидает и собственника или уполномоченный им орган (лицо) предприятия, учреждения, организации.

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Несообщение собственником или уполномоченным им органом (лицом) предприятия, учреждения, организации уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о случаях моббинга участника трудовых отношений влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением до 20% заработка.

Кроме того, в законе «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» моббинг относится к формам дискриминации. Предлагается установить, что типичными признаками моббинга являются систематичность (повторяемость) действия; наличие сторон - обидчик, потерпевший (жертва моббинга), наблюдатели (при наличии); действия или бездействие обидчика, следствием которых является причинение психической и/или физического вреда, унижение, страх, тревога, подчинение потерпевшего интересам обидчика, и/или причинение социальной изоляции потерпевшего, принуждение к смене места работы.

Также в Кодексе законов о труде Украины законопроектом устанавливается, что в коллективном договоре устанавливаются взаимные обязательства сторон по регулированию производственных, трудовых, социально-экономических отношений, в частности, меры, направленные на предотвращение и противодействие моббингу на предприятиях, учреждениях, организациях и контролю за его выполнением.