Украина и Румыния будут сотрудничать в сфере военных перевозок

Соответствующее распоряжение от 18 февраля 2015 года №109-р опубликован на правительственном портале.

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Кабмин уполномочил министра обороны Степана Полторака подписать отмеченное соглашение.

Также правительство признало утратившим действие распоряжение Кабинета министров Украины от 13 апреля 2011 года №324 «О подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок».