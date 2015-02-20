Украина и Румыния будут сотрудничать в сфере военных перевозок
17:45, 20 февраля 2015Политика
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Кабинет министров одобрил проект межправительственного соглашения с Румынией о сотрудничестве в сфере военных перевозок.
Кабмин одобрил проект соглашения с Румынией о сотрудничестве в сфере военных перевозок / УНИАН
Соответствующее распоряжение от 18 февраля 2015 года №109-р опубликован на правительственном портале.
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Кабмин уполномочил министра обороны Степана Полторака подписать отмеченное соглашение.
Также правительство признало утратившим действие распоряжение Кабинета министров Украины от 13 апреля 2011 года №324 «О подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок».
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