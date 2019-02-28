В «Право на владу» семь кандидатов в президенты будут обсуждать оборонный скандал

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу «Право на владу», которое выйдет сегодня в 22.30 на телеканале «1+1» гости и ведущие обсудят резонансное расследование о кражах в оборонке, задержание бывшего начальника Генштаба, скандальное решение Конституционного Суда, который постановил, что преследовать чиновников за незаконное обогащение нельзя.

В студию программы приглашены руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, кандидаты в президенты Юлия Тимошенко, Андрей Садовый, Олег Ляшко, Александр Шевченко, Валентин Наливайченко, Анатолий Гриценко.

К разговору присоединится еще один кандидат - Владимир Зеленский. Также в обсуждении примет участие Денис Бигус - руководитель программы "Наші гроші с Денисом Бигусом" и ведущий программы "Гроші" на "1+1" Александр Дубинский.

Свои вопросы телезрители могут задать на Facebook-странице программы или на сайте проекта. Ведущие ток шоу «Право на владу» - Наталья Мосейчук и Сергей Иванов.

Напомним, по данным журналистов BIHUS.info, к схеме вывода из украинской оборонки сотен миллионов гривен причастен друг и партнер Петра Порошенко, член Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин. В расследовании впервые обнародовали секретную переписку участников преступной схемы, внутренние документы, доказательства договоренностей о взятках. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.