Порошенко и Меркель настаивают на освобождении всех заложников

Как сообщает пресс-служба Президента, лидеры государств настаивают на необходимости освобождения всех заложников согласно договоренностям, подписанным в Минске.

"Также они подчеркнули, что договоренности, достигнутые утром в нормандском формате относительно освобождения украинских военнопленных, захваченных во время выхода из Дебальцево должны выполняться. Так, и Надежда Савченко, и все украинские заложники должны быть освобождены в рамках выполнения минских договоренностей", - сказано в сообщении.

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Кроме того, Меркель заверила Порошенко в поддержке и согласилась, что Европейский Союз должен принимать дальнейшие меры для воздействия на стороны минских договоренностей с целью их выполнения.

Главы Украины и Германии также обсудили пути для достижения устойчивого режима прекращения огня, и отметили, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить полный доступ для мониторинга и верификации.