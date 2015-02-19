Годовщина Революции Достоинства: СБУ призывает к бдительности и внимательности

Об этом сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко в эфире телеканала "1+1", сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел Украины, общественными активистами, майдановскими организациями, в частности Самообороной Майдана, будет на всех массовых акциях ради безопасности каждого гражданина.

"Мы очень просим граждан быть бдительными, внимательными", - подчеркнул Наливайченко.

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Он призвал сообщать на телефон горячей линии СБУ (0-800-501-482 callcenter@ssu.gov.ua) все подозрительные предметы, подозрительную активность возможных провокаторов, любые попытки провокаций, противоправных действий против участников акций и т.д.

По его словам, мы живем в непростое время и не можем исключать, что враг попытается использовать массовые собрания украинцев в своих преступных целях.

"Для нас очень важно, чтобы агентура, которая осталась, не использовала свои циничные, уголовные возможности для того, чтобы взорвать общественное спокойствие", - отметил председатель СБУ.