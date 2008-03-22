Александр Мороз: никакая система власти в Украине не дает надежных гарантий

В эксклюзивном интервью журналу «Профиль» лидер Соцпартии Александр Мороз заявил, что в Украине могла бы работать парламентско-президентская форма государственного устройства. «У нас могла бы эффективно работать и предыдущая форма правления, от которой мы отказались в 2004 году, убедившись, что баланса властей нет, что происходит не просто перекос, а узурпация власти президентом, его чиновничьим аппаратом», – сказал Мороз.

Он также отметил, что баланса сил не было, потому что «предусмотренные Конституцией так называемые органические законы (о президенте, о Кабинете министров, о временных следственных комиссиях, о процедуре импичмента, о Фонде государственного имущества и другие) не были приняты».

«Они, собственно, были разработаны и «проголосованы» парламентом, но президент их ветировал, – посетовал Мороз. – Точнее, президенты, поскольку Виктор Ющенко, как и Леонид Кучма, блокируют законы, которые обеспечивали бы баланс властей. Очевидно, что если бы действовал закон о специальных следственных комиссиях, то президент не посмел бы топтаться по Основному закону, судам, вмешиваться в работу правоохранительных структур, парламента. К сожалению, при нынешнем уровне политической культуры и властных традиций в Украине никакая система власти не дает надежных гарантий для государства или отдельного человека».