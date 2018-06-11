В ожидании "голубых касок": помогут ли Украине миротворцы

Миссия ОБСЕ, которая часто не только «не видела» обстрелов украинских позиций со стороны российско-террористических войск тяжелой артиллерией, но и «не смогла» попасть в Дебальцево, поскольку сепаратисты не предоставили им гарантий безопасности, окончательно дискредитировала такой вид «мониторинга» событий на Донбассе. В результате, в Украине заговорили о необходимости привлечь миротворцев ООН для поддержания мира и безопасности.

Миротворческий контингент – буферная зона между сторонами

Сегодня ночью Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил обращение к ООН и Евросоюзу относительно развертывания на территории страны соответствующей миссии. «Был рассмотрен вопрос и принято решение обратиться к ООН и ЕС относительно развертывания на территории Украины операций по поддержанию мира и безопасности», - сообщил журналистам секретарь СНБО Александр Турчинов по итогам заседания.

При этом Турчинов уточнил, что миротворцы должны стоять как вдоль линии столкновения на Донбассе, так и вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы. Также он отметил, что МИД Украины подготовит соответствующее обращение, которое поддержит Верховная Рада.

Действительно, в парламенте считают, что миротворческий контингент нужен Украине. «Миротворческий контингент – это буферная зона между сторонами. Такой вариант поможет избежать новых столкновений», - отметил народный депутат Сергей Лабазюк.

«Первое, что нужно понимать, и это поняли в СНБО – никакой реальный и эффективный контроль прекращения огня, а тем более отвод тяжелого оружия невозможен благодаря миссии ОБСЕ, она оказалась неспособной выполнять эти функции», - рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

С другой стороны, по его словам, если это не удалось ОБСЕ, то кто тогда может реально обеспечить контроль над нейтральной зоной, прекращением огня? «Поэтому вопрос миротворческой миссии ООН возник лишь потому, что миссии ОБСЕ в зоне конфликта оказалась полностью беспомощной и абсолютно неэффективной, - считает политолог. – После Дебальцево стало очевидно, что миссия ОБСЕ не может не только следить за выполнением прекращения огня, они даже в Дебальцево проехать не могли. Тем более вмешаться, повлиять на ситуацию – тоже не было никаких полномочий и никаких ресурсов. Тогда встал вопрос, а как тогда обеспечить отвод тяжелого оружия, если ОБСЕ не может эффективно решить этот вопрос?».

Любопытно, что еще в октябре 2014 года (после заключения первых Минских соглашений) вопрос привлечения миротворческого контингента ООН в Украину не стоял в повестке дня. «В соответствии с международным правом, у нас нет такого конфликта, который бы требовал вмешательства миротворцев. Но это предложение может быть рассмотрено, хотя, на сегодняшний день, этот вопрос не стоит в повестке дня», - заявлял тогда заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый.

Впрочем, стоит отметить, что осенью «за» наличие миротворческого контингента на Донбассе ратовали представители так называемых ЛНР и ДНР. Причина тому была проста – «миротворцами», в данном случае, они видели силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Собственно, члены ОДКБ – Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия (объединенный штаб организации находится в Москве) тоже выражали недвусмысленное желание «нести мир» в Украину. Более того, Россия даже пыталась убедить ООН в необходимости такого шага. Причем, в Кремле настаивали, что на Донбасс следует отправить миротворческую миссию, 60% которой составляли бы российские военные. Которые, надо полагать несли бы нам конкретно «русский мир».

Собственно, не удивительно, что такой расклад не устраивал Украину. И сейчас отечественный МИД обращает внимание на тот факт, что, в случае введения на Донбасс миротворцев, представителей России как страны-агрессора в этой миссии быть не должно. «Отдельно очень четко хочу отметить, что российские представители как страны-агрессора в этой миссии не должны принимать участия. Поскольку это вопрос не только доверия к миссии и эффективности миссии, но и, в целом, вопрос принципов, ценностей и соблюдения международного права», - заявил в четверг министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Сопротивление России и ЕС

Как бы там ни было, несмотря на то, что у президента Украины, СНБО, МИДа и Верховной Рады есть некое видение необходимости привлечения миротворческой миссии ООН именно сейчас, это не отменяет проблем в реализации такого плана. Так, по словам экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, чтобы создать миссию ООН за рубежом, Совет безопасности ООН должен принять соответствующее решение. «В Совете безопасности ООН есть такая страна, которая называется Российская Федерация, следовательно, надеяться на то, что Россия позволит контролировать границу между Украиной и Россией кому-либо другому, а не своим боевикам, является достаточно наивной мечтой», - считает дипломат.

Подтверждением этого мнения можно считать реакцию Москвы на решение украинского СНБО. В частности, спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин выступил против введения миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса и вдоль границы с Россией. «Минские договоренности не предусматривают такого мероприятия», - подчеркнул он.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров считает, что Россия может согласиться на введение миротворцев, однако не на границе РФ и не в оккупированные части Донбасса. «В любом случае, не стоит забывать, что РФ как постоянный член Совбеза ООН несет ответственность за поддержание и восстановление мира, и от ее позиции зависит, будут ли направлены миротворцы в Украину», - говорит Озеров.

Более того, Озеров намекнул, что позиция России в Совбезе ООН по миротворцам будет зависеть и от того, кто, возможно, войдет в состав миротворческой миссии. «Представители натовских государств – это исключено», - отметил он.

Впрочем, если говорить о «представителях натовских государств», то сами страны-члены Альянса в ЕС также опасаются введения своих военных в зону конфликта на Донбассе. «В Европейском союзе боятся больше всего, чтобы не дай Бог, никто из их военнослужащих не был в зоне конфликта на Донбассе», - считает Владимир Огрызко.

Поэтому, по мнению бывшего министра иностранных дел, надеяться на то, предложения о развертывании на территории Украины миссий по поддержанию мира и безопасности будут реализованы, не приходится.

Такого же мнения придерживается украинский дипломат, генеральный консул Украины в Эдинбурге (2006—2008) и Стамбуле (2010—2014) Богдан Яременко. По его словам, в Совбезе ООН Россия либо не согласится на такой сценарий, либо попробует оформить это так, как ей это нравится. «Поэтому, мне кажется, что Украине надо делать упор на то, чтобы получить внешнюю оборонительную помощь, закупать или принимать помощь в виде вооружения, а воевать украинцам надо самим, никакие миротворческие миссии за нас не решат вопрос обороны и защиты территории своей Родины», - подчеркивает дипломат.

Шаг в деэскалации конфликта

В то же время, по словам Яременко, в разрешении конфликта на Востоке Украины не поможет и полицейская миссия ЕС. Эксперт убежден, что полицейские силы – это совсем не та структура, которая может развести воюющие стороны, применяющие артиллерию. «Полицейская миссия состоит, как правило, из сотрудников правоохранительных органов, ее задачей является не прерывать обстрелы, а на тех территориях, которые находились в зоне конфликта, следить за порядком на тот период, пока там нет официальных органов власти или официальные органы власти не вызывают доверия или не имеют соответствующих возможностей. В данном случае, полицейская миссия не выполнит ту функцию, на которую Украина надеется, а именно – остановить наступление России», - аргументирует дипломат.

Не считает реалистичной полицейскую миссию ЕС и Владимир Фесенко: «Полностью я этот вариант не исключаю, но надо, чтобы на это согласилась Россия, например, чтобы в составе миссии были немцы или французы… Еще один момент – пойдет ли на это сам Европейский союз. Одно дело – полицейская миссия ЕС в Боснии, где она более-менее сработала, и совсем другое – здесь, где конфликт, в который вовлечена Россия. Насколько я знаю, европейцы не в восторге выступать в роли миротворцев в рамках этого конфликта».

В свою очередь, содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексей Мельник поддерживает инициативу СНБО. Даже несмотря на то, что сейчас ее реализация довольно сомнительна. Эксперт признает, что принятие решения о миротворческой миссии ООН в Украине достаточно проблематично. А полицейская миссия ЕС не сможет развести враждующие стороны конфликта, потому что тогда ЕС придется вступить в конфликт с Россией. «Но если бы это (введение миротворцев на Донбасс, – УНИАН) действительно стало возможным, то это был бы довольно серьезный шаг в направлении деэскалации конфликта», - отмечает эксперт.

По мнению Мельника, решение об обращении к ООН и Евросоюзу относительно развертывания на территории страны миссий по поддержанию мира и безопасности важно в том плане, что Украина, в очередной раз, демонстрирует свою откровенную позицию в урегулировании ситуации на Донбассе без накала боевых действий. «Но, как мы видим, реакция Москвы также не менее четко демонстрирует позицию России в заинтересованности продолжения конфликта. Совсем бессмысленным звучит признание права сепаратистов наносить артиллерийские удары по Дебальцево, что якобы не противоречит Минским договоренностям», - считает эксперт.

«Россия все же будет пытаться сохранить свои позиции в этом регионе, но, в конце концов, через некоторое время, она все же признает такой вариант как минимально приемлемый для нее, - отмечает Владимир Фесенко. – Конечно, это не лучший вариант для России, но, я думаю, что она может согласиться на такой компромисс».

При этом, по мнению политолога, Украине не следует ожидать быстрой реакции ООН в этом вопросе. Во-первых, потому, что для миссии следует найти финансирование. Во-вторых, найти военных тех стран, которых можно будет привлечь к выполнению миссии. На это, по самым скромным подсчетам, может уйти от нескольких месяцев до полугода.

Константин Гончаров, Татьяна Урбанская