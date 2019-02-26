Советник Порошенко Уманский подал заявление на увольнение
Советник президента Украины Петра Порошенко, экономист Игорь Уманский подал заявление на увольнение.
Об этом он сказал в эфире ТСН.
Бывший исполняющий обязанности министра финансов Украины сообщил, что почти полгода не общался с Порошенко, поэтому и подал в отставку.
Читайте такжеПорошенко начнет качать тему языка, чтобы загасить скандал об обворовывании армии – нардеп БПП
«Последние полтора года я не имел возможности общаться с президентом... сфера вопросов, за которую я отвечал - это финансы, бюджет, банковский (сектор, - ред.). Эта политика, которая сейчас проводится правительством, в этой области не сходится с моим видением, как это должно происходить», - заявил он.
По словам Уманского, на все предложения и советы, которые он посылал президенту относительно своего видения развития и изменений в финансовой и экономической политике страны, в Администрации президента не реагировали.
«Вместо поддержки экономики, поддержки реального сектора, стимулирования кредитования, у нас подменена цель, и мы занимаемся непонятным (таргетированием, - ред.) инфляции», - сказал он.
«Нет цели, развития экономики - есть подмененная, искусственная цель, и, к сожалению, ни предыдущее, ни нынешнее руководство Нацбанка и правительства не хотят эту политику изменить», - подчеркнул Уманский.
ТСН обращалась в Администрацию президента, но пока не получила комментариев.
Напомним, Уманский был назначен внештатным советником президента Петра Порошенко в октябре 2016 года.