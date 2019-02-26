Советник Порошенко Уманский подал заявление на увольнение

Уманский объяснил, что политика президента и правительства касательно вопросов, связанных с финансами и бюджетом, расходится с его видением. Именно это и стало главной причиной подачи заявления об увольнении с должности советника Порошенко.

Советник президента Украины Петра Порошенко, экономист Игорь Уманский подал заявление на увольнение.

Об этом он сказал в эфире ТСН.

Бывший исполняющий обязанности министра финансов Украины сообщил, что почти полгода не общался с Порошенко, поэтому и подал в отставку.

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«Последние полтора года я не имел возможности общаться с президентом... сфера вопросов, за которую я отвечал - это финансы, бюджет, банковский (сектор, - ред.). Эта политика, которая сейчас проводится правительством, в этой области не сходится с моим видением, как это должно происходить», - заявил он.

По словам Уманского, на все предложения и советы, которые он посылал президенту относительно своего видения развития и изменений в финансовой и экономической политике страны, в Администрации президента не реагировали.

«Вместо поддержки экономики, поддержки реального сектора, стимулирования кредитования, у нас подменена цель, и мы занимаемся непонятным (таргетированием, - ред.) инфляции», - сказал он.

«Нет цели, развития экономики - есть подмененная, искусственная цель, и, к сожалению, ни предыдущее, ни нынешнее руководство Нацбанка и правительства не хотят эту политику изменить», - подчеркнул Уманский.

ТСН обращалась в Администрацию президента, но пока не получила комментариев.

Напомним, Уманский был назначен внештатным советником президента Петра Порошенко в октябре 2016 года.